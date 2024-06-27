Россия поддержала действующего президента Боливии после попытки госпереворота

МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии

Radoslaw Czajkowski/dpa
Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Попытка военного переворота в Боливии является недопустимым выходом за рамки конституционного поля. Об этом заявила пресс-служба МИД России.

Дипломаты назвали латиноамериканскую страну братским государством и выразили ее правительству полную поддержку. В ведомстве обратились к конструктивным политическим силам Боливии и рекомендовали им сплотиться в интересах консолидации общества и обеспечения стабильности.

МИД также предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела государства.

Генерал Хуан Хосе Сунига 26 июня попытался совершить попытку военного переворота в Боливии. Он организовал нападение на президентский дворец в Ла-Пасе, чтобы захватить власть в стране. Инициатора мятежа задержали и доставили в полицейский участок.

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