Россия потребовала от Швеции держать ее в курсе расследования атаки дронов
Посол Беляев: Россия направила ноту МИД Швеции из-за атаки БПЛА на дипмиссию
Россия потребовала от Швеции информировать о ходе расследования атаки дронов на дипмиссию. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Сергей Беляев сообщил ИС «Вести».
По его информации, дроны с краской и имитацией взрывного устройства могли быть запущены из Стокгольма, так как технически обладали небольшой дальностью полета. Беляев сообщил, что полиция изъяла обломки одного из дронов и контейнер от краски.
«Мы, соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на случившееся. После атаки дронов посла Швеции в России Кристину Юханессон вызовут в министерство.