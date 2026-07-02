Россия потребовала от Швеции держать ее в курсе расследования атаки дронов

Россия потребовала от Швеции информировать о ходе расследования атаки дронов на дипмиссию. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Сергей Беляев сообщил ИС «Вести» .

По его информации, дроны с краской и имитацией взрывного устройства могли быть запущены из Стокгольма, так как технически обладали небольшой дальностью полета. Беляев сообщил, что полиция изъяла обломки одного из дронов и контейнер от краски.

«Мы, соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на случившееся. После атаки дронов посла Швеции в России Кристину Юханессон вызовут в министерство.