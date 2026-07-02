Дроны опять атаковали российское посольство в Швеции

Дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с краской

Российское посольство в Стокгольме минувшей ночью стало целью нападения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй дрон с имитацией взрывного устройства упал в непосредственной близости от здания посольства», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты назвали атаку не провокацией, а попыткой запугивания. Они возложили на шведскую сторону ответственность за случившееся.

«Примечательно, что инциденты приобрели систематический характер. Правоохранительные органы формально фиксируют атаки. К результатам расследование не привело», — заключили в посольстве.

В прошлый раз беспилотники прилетели на российский объекты в Швеции в ноябре 2025 года. Тогда неизвестные злоумышленники сбросили на торговое представительство краску.

Всего с мая 2024 года российские заграничные учреждения в Швеции атаковали около 20 раз.