Посла Швеции в Москве вызовут в МИД из-за атаки на дипмиссию в Стокгольме

Посла Швеции в России Кристину Юханессон вызовут в МИД из-за атаки на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ночью здание дипломатической миссии атаковали два квадрокоптера. Один сбросил контейнер с красной краской, другой — муляж бомбы. По мнению самих дипломатов, таким образом их пытаются запугать, а шведские власти, по сути, потворствуют нападавшим, лишь формально фиксируя атаки.

Также посольство возложило на Швецию всю ответственность за возможные будущие нападения.

Ранее в Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал героям Великой Отечественной войны в Гюмри. Предположительно, он оторвал позолоченные буквы на памятных плитах аллеи городов-героев и выбросил их в мусор.