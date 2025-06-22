Иран потребовал у МАГАТЭ принять меры после атаки США на ядерные объекты

Иран обратился к МАГАТЭ с требованием принять меры после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.

«Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападением США на мирные ядерные объекты страны», — указали в сообщении.

В ведомстве также отметили личную ответственность за происходящее главы агентства Рафаэля Гросси, обвинив его в предвзятом отношении к интересам воинствующих сторон.

Ранее стало известно, что США выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk при ударе по иранским ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.