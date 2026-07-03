Россия отправит гуманитарный груз в Каракас из-за землетрясения
Россия направит в Венесуэлу палатки, продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости, а также специалистов по эпидемиологии. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин, его слова привело РИА «Новости».
«Россия всегда готова подставить республике дружеское плечо для преодоления последствий безжалостного стихийного бедствия», — подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе инфекционных заболеваний в республике из-за разрушения больниц, нехватки медработников и ограниченного доступа к вакцинам, поэтому помощь эпидемиологов тоже необходима.
Землетрясение произошло недалеко от столицы страны — Каракаса — 24 июня. По последним данным, погибли почти две тысячи человек. Магнитуда подземных толчков достигала 7,2 и 7,5. Стихия разрушила сотни домов, повредила инфраструктуру. С 1 июля в Венесуэле объявлен недельный общенациональный траур.