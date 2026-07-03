Россия отправит гуманитарный груз в Каракас из-за землетрясения

Россия направит в Венесуэлу палатки, продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости, а также специалистов по эпидемиологии. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин, его слова привело РИА «Новости» .

«Россия всегда готова подставить республике дружеское плечо для преодоления последствий безжалостного стихийного бедствия», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе инфекционных заболеваний в республике из-за разрушения больниц, нехватки медработников и ограниченного доступа к вакцинам, поэтому помощь эпидемиологов тоже необходима.

Землетрясение произошло недалеко от столицы страны — Каракаса — 24 июня. По последним данным, погибли почти две тысячи человек. Магнитуда подземных толчков достигала 7,2 и 7,5. Стихия разрушила сотни домов, повредила инфраструктуру. С 1 июля в Венесуэле объявлен недельный общенациональный траур.