Венесуэла столкнулась с риском распространения инфекционных болезней

ВОЗ заявила о риске распространения болезней после землетрясений в Венесуэле

Венесуэла находится в зоне риска распространения инфекционных болезней после землетрясений. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

По его словам, катаклизм повредил 38 больниц, система здравоохранения испытывает огромную нагрузку. Некоторые больницы перестали работать, остальные переполнены.

«Это означает, что увеличился риск вспышек заболеваний, таких как коклюш, дифтерия и корь, а также желтой лихорадки и болезней, передающихся через воду и переносчиков», — объяснил Линдмайер.

Представитель ВОЗ добавил, что люди в пунктах временного размещения из-за ограниченного доступа к вакцинам подвергаются повышенному риску для здоровья.

«Есть нехватка медработников. В Ла-Гуайре осталось несколько медиков и только один специалист, отвечавший за организацию роддомов», — заключил он.

Жертвами землетрясений в Венесуэле стали как минимум 1450 человек.