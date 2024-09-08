Россия отправила в Узбекистан 14 детей, оставшихся без опеки родителей

В Узбекистан из России вернули 14 детей — граждан республики, оставшихся без присмотра родителей или опекунов. Об этом сообщило информационное агентство Dunyo узбекистанского МИД.

«Родители большинства детей были депортированы из России в прошлом из-за нарушения порядка пребывания на территории страны», — написали авторы публикации.

До того как вернуться на родину, несовершеннолетние находились под опекой в петербургском Центре по уходу за детьми-сиротами. Министерство иностранных дел Узбекистана поблагодарило сотрудников учреждения за тесное сотрудничество и заботу о детях.

В Узбекистане с 2022 года действует специальная группа по возвращению на родину детей, оставшихся без родителей в России.

Ранее в России призвали запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи в Россию. Идею поддержали в Госдуме. Также речь зашла о том, чтобы заставить детей иностранцев из ближнего зарубежья, приезжающих в Россию, учить русский язык.

Россияне стали чаще обращать внимание на проблемы с мигрантами. Приезжие стараются навязать свои порядки населению, а иногда открыто демонстрируют агрессию.

