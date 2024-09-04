Почему мигрантам можно нарушать закон?

Россияне все чаще обращают внимание на проблемы с мигрантами, и на то есть масса причин. Местные жители опасаются роста числа преступлений, а приезжие зачастую пытаются навязать свои порядки. О том, почему так происходит, рассказала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

В России растет число преступлений, совершенных мигрантами. Только в этом году приезжие совершили 23 847 криминальных деяний. Из них тяжких — почти пять тысяч.

В Следственном комитете отметили, что приезжие зачастую открыто демонстрируют свое негативное отношение к местным. А российские законы и вовсе не воспринимают всерьез. Причем наиболее сложная обстановка сложилась в столичном регионе.

Сегодняшний инцидент в Химках тому подтверждение. Один из местных жителей сделал замечание группе гостей из ближнего зарубежья из-за громкой музыки. Вместо извинений в ответ прогремели выстрелы. К счастью, никто не пострадал. Но виноватыми себя меломаны явно не считают.

И этот случай далеко не единственный. Разборки на дорогах. Оскорбления женщин. Вандализм. Наркотики. И это далеко не полный список того, что многие приезжие считают дозволенным в нашей стране.

Кто виноват?

По мнению [главы СК Александра] Бастрыкина, подобная ситуация сложилась из-за попустительского отношения должностных лиц. Одни за деньги ставят экзамен по русскому языку. Другие делают поддельную регистрацию. Третьи — разрешение на работу.

Получается, чиновники закрывают глаза на незаконное пребывание мигрантов. А мигранты, в свою очередь, закрывают глаза на российские порядки. Логика простая: раз можно обойти один закон, то и другие не писаны.

Бастрыкин добавляет, что ответственность за рост преступности несут еще и недобросовестные арендодатели. Ради большей выгоды они сдают квартиры приезжим без документов. Тем самым «создавая условия для совершения преступлений против наших детей».

И тут же пример. Сегодня в Москве задержали гражданина Таджикистана, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летней школьницы. Мужчина начал приставать к девочке в лифте. Та сразу рассказала родителям, и они обратились в полицию.

Почему приезжие не любят местных?

Ответ простой — из-за обманутых ожиданий. У охотников за легкой наживой о нашей стране складываются ложные впечатления.

Вот, например, Россия говорит о необходимости привлечения кадров. [Председатель правительства Михаил] Мишустин дает поручение продумать механизмы, которые позволят увеличить приток зарубежных специалистов. Но такая позиция зачастую воспринимается теми же мигрантами не как предложение, а как просьба. А раз они на нее откликаются, то Россия должна предоставить им те условия, на которые они рассчитывают. Список, конечно, находится только в их голове.

Они приезжают, сталкиваются с реальностью и винят во всем местных, которые не дают им быстро и легко зарабатывать.

Одни возвращаются домой. А другие пытаются навязать свои порядки. Преступления, которые они совершают, можно расценивать как протест против того, что они не получили того, что хотели.

Вопрос только — кто им вообще что-то обещал?