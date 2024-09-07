Идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию поддержали в ГД

Инициатива о запрете на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов заслуживает внимания. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Васильев, чьи слова привели на сайте партии.

Члены политического объединении с коллегами из других партий совместно с правительством, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работу над законодательным урегулированием этого важного вопроса, пообещал Васильев.

«Это запрос наших избирателей», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. Детей переселенцев нужно заставить выучить русский язык, подчеркнул политик.

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал приоритетным вопрос наведения порядка в сфере миграционной политики. В этой области уже приняли шесть законов.