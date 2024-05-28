Байден прибудет во Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии

Американский лидер Джо Байден посетит Францию на следующей неделе для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости» .

«На следующую неделю запланирована невероятно важная внешнеполитическая поездка. Мы едем во Францию на годовщину высадки в Нормандии», — сказала она.

Речь идет о десантировании союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Ранее Байдена раскритиковали после речи на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти. Президент США заявил, что американские военные освободили Европу и «буквально спасли мир». При этом политик не упомянул о вкладе СССР в победу над фашизмом.

После этого в МИД России заявили, что Байден страдает «синдромом исторического ревизионизма», а член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил политика в оскорблении исторической памяти русского и других народов СССР.