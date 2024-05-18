Франция не пригласит Россию на 80-летие высадки в Нормандии из-за США | 360°

Мир 18 мая 2024, 14:14 Франция не пригласит Россию на 80-летие высадки в Нормандии из-за США Politico: решение Франции пригласить РФ в Нормандию раскритиковали в США Hauke Schröder/dpa / Global Look Press

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Франция направила России приглашение на мероприятие, посвященное 80-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Это решение осудили американские чиновники, сообщила газета Politico.

В издании подчеркнули, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

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«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», — указали в газете.

Один из собеседников издания из администрации президента рассказал, что США в итоге не будут выступать против этой идеи.

Ранее о приглашении России заявила радиостанция Europe1. По ее данным, российской делегации направят приглашение, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость и отметила, что никаких подтверждений дипломаты не получали.