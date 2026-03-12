Россия направила Ирану через Азербайджан 13 тонн гуманитарной помощи

Российский Ил-76 доставил в Азербайджан 13 тонн медикаментов, которые впоследствии передадут Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Борт вылетел из аэропорта Жуковский. Отправить гуманитарную помощь поручил лично президент Владимир Путин.

Ранее Россия и Китай отказались голосовать за предложенную Совбезом ООН резолюцию, призывающую Иран остановить удары по странам Ближнего Востока. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал этот шаг сложным, поскольку Россия считает партнерами обе стороны, и дипломатам пришлось выбирать между плохим и очень плохим решениями.

При этом Путин поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием и подчеркнул, что Россия продолжит поддержку Исламской Республики.