Путин поздравил сына Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

Россия продолжит поддержку Ирана и останется надежным партнером Исламской Республики. Об этом в телеграмме с поздравлениями по случаю избрания верховным лидером страны к аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи обратился президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в условиях, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, новому верховному лидеру потребуется огромное мужество и самоотверженность.

«Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Хаменеи успехов в решении непростых задач, которые встали перед ним после избрания на высокий пост, а также крепкого здоровья и силы духа.

Об избрании новым верховным лидером Ирана Сейеда Моджтабы Хосейни Хаменеи Совет экспертов — главный духовный орган — объявил в минувшее воскресенье, 8 марта. В официальном заявлении говорилось, что новый избранник займет пост отца, погибшего при атаке Израиля и США.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что недоволен решением об избрании на пост верховного лидера Ирана сына погибшего аятоллы Али Хаменеи. До этого он угрожал, что ни один кандидат «не протянет долго», если возглавит Иран без одобрения США.