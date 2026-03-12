Косачев назвал отказ России голосовать по иранской резолюции сложным выбором

Позиция России по иранской резолюции в Совбезе ООН стала результатом сложного выбора, поскольку и Иран, и монархии Залива — равноценные партнеры Москвы. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в телеграм-канале .

В среду Совбез ООН утвердил резолюцию, призывающую Иран остановить удары по государствам Ближнего Востока. При этом в тексте нет ни слова о действиях США и Израиля, которые первые начали военную операцию. Россия и Китай предпочли не голосовать, остальные 13 членов Совбеза документ поддержали.

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, ведь заливные государства — большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран», — написал Косачев.

По его словам, страна оказалась перед сложнейшим выбором — принять плохое решение или очень плохое. В итоге дипломаты решили не голосовать: шаг соответствовал стратегическим интересам страны. В попытке найти общий язык между непримиримыми позициями Тегерана, Вашингтона, Израиля и стран Залива, которые оказались меж двух огней, Россия внесла проект резолюции, не осуждающий ни одну из сторон, но призывающий к скорейшему снижению напряженности.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Россия могла бы повлиять на ход ближневосточного конфликта, однако не станет оказывать давления на Иран. Также он отметил, что США было бы разумнее обратиться за помощью к российской стороне.