Россия и Украина сохранили диппереписку

Дипломат Полищук: Россия и Украина ведут диппереписку через Белоруссию

Россия и Украина поддерживают дипломатические контакты через третьи страны. Среди них Белоруссия, сообщил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины», — сказал он.

Рабочие российско-украинские контакты, по словам Полищука, происходят при обмене военнопленными, выдаче тел и возвращении гражданских. Дипломат поблагодарил готовые сотрудничать страны за возможность вести диалог.

Ранее МИД России напомнил Украине о международных гарантиях неприкосновенности дипсобственности. Киевский режим предупредили о серьезных ответных мерах на попытку посягнуть на здания.