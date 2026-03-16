МИД России предупредил об ответе на любые посягательства на здания дипмиссий на Украине

МИД: Россия ответит на любые посягательства на здания дипмиссий на Украине

Россия жестко ответит на любые попытки Украины посягать на здания своих дипмиссий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что основываются на Венской конвенции 1961 года, по которой здания дипломатических представительств неприкосновенны даже в случае вооруженного конфликта и разрыва отношений.

На Украине было несколько российских дипломатических миссий: посольство в Киеве, а также генконсульства в Харькове, Одессе и Львове. До 2014 года функционировало также генконсульство в Симферополе.

В свою очередь, в России, помимо посольства в Москве, работали четыре украинских генконсульства: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Дипломатические отношения разорвала украинская сторона 24 февраля 2022 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины свыше 5,5 миллиона рублей за неоплаченный свет.