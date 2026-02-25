Украина предлагает обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на своих граждан, задержанных за пособничество терроризму и неонацистам. Об этом сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в отношении людей, которых просит вернуть киевский режим, возбудили уголовные дела либо вели оперативно-разыскные действия, многие находятся под стражей. Москалькова не согласилась с украинской стороной, считающей эти категории равнозначными.

«Нельзя поставить на одну ступень тех людей, которые работали против российского государства, и других, которые ничего плохого не сделали украинскому государству, а были вынуждены вместе с отходом войск Украины покинуть Россию. Это совершенно разные категории», — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что Украина удерживает еще 10 жителей Курской области. Накануне она рассказала о пытках российских солдат в украинском плену.