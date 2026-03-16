МИД России предупредил Украину о последствиях посягательств на дипсобственность

Никакие геополитические процессы не должны отражаться на дипсобственности той или иной страны. Россия не оставит без ответа попытки посягнуть на недвижимость миссии на Украине, сообщил РИА «Новости» представитель министерства.

«Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине, которые находятся в государственной собственности Российской Федерации», — сказал он.

Неприкосновенность дипнедвижимости гарантирована Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. По словам собеседника информагентства, ни вооруженные действия, ни разрыв дипотношений не являются основаниями для изъятия собственности. В случае посягательства на нее Россия даст жесткий ответ.

Ранее МИД России обсуждал с американской стороной проблему изъятия дипсобственности в США. Министр иностранных дел Сергей Лавров также поднимал этот вопрос на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.