Отсидевшая в России баскетболистка Грайнер назвала победой обмен заключенными

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер назвала обмен заключенными между РФ и США большой победой для вернувшихся домой соотечественников. Ее слова привело издание The Washington Post .

Баскетболистка, которую два года назад обменяли на россиянина Виктора Бута, выразила поддержку семьям своих освобожденных соотечественников.

«Это великолепный день. Как и любой день, когда американцы возвращаются домой, это настоящая победа. Это крайне эмоциональный момент», — отметила она.

Россия 1 августа провела с западными государствами обмен заключенными в аэропорту Анкары. В турецкую столицу прибыли два самолета из РФ, всего в обмене участвовали 26 человек.

Ранее семья американца Марка Фогела обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии из-за отсутствия его имени в списках на обмен. Заключенный отбывает срок в России за контрабанду наркотиков.