Отсидевшая в России баскетболистка Грайнер назвала победой обмен заключенными
Баскетболистка из США Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер назвала обмен заключенными между РФ и США большой победой для вернувшихся домой соотечественников. Ее слова привело издание The Washington Post.
Баскетболистка, которую два года назад обменяли на россиянина Виктора Бута, выразила поддержку семьям своих освобожденных соотечественников.
«Это великолепный день. Как и любой день, когда американцы возвращаются домой, это настоящая победа. Это крайне эмоциональный момент», — отметила она.
Россия 1 августа провела с западными государствами обмен заключенными в аэропорту Анкары. В турецкую столицу прибыли два самолета из РФ, всего в обмене участвовали 26 человек.
Ранее семья американца Марка Фогела обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии из-за отсутствия его имени в списках на обмен. Заключенный отбывает срок в России за контрабанду наркотиков.