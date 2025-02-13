Еще вчера днем казалось, что основной темой для обсуждения сегодня станет продолжение обмена удерживаемыми, назовем это так, персонами между Россией и США. В ответ на освобождение американского учителя Марка Фогела (точнее, Фогеля, если помнить о его, видимо, немецких корнях), отбывавшего срок за контрабанду наркотиков, в Россию должен вернуться Александр Винник — соучредитель BTC-e, обвиняемый в киберпреступлениях и находившийся под стражей в тюрьмах различных западных государств вот уже более семи лет. Последнее место пребывании Винника на данный момент — Калифорния.

Я решил обратить внимание не столько на сам факт обмена, сколько на тот объем любезностей и комплементарных отзывов, которые представители Вашингтона — от привезшего Фогеля из Москвы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа до самого Дональда Трампа — щедро расточали в адрес России и лично Владимира Путина. «Забрать Марка Фогеля было критически важно. Русские очень помогали в этом вопросе. Это может быть хорошим знаком о том, какими будут рабочие взаимоотношения у Трампа с Путиным в будущем и что это может дать всему миру, конфликту и так далее. У них отличная дружба. И она будет продолжаться. Это очень хорошо для всего мира», — заявил Уиткофф, будучи уже в Соединенных Штатах. «Россия обошлась с нами очень любезно», — прокомментировал возвращение американца Дональд Трамп, стоя рядом с ним в овальном кабинете Белого дома.

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Разумеется, сегодня все эти события отошли на второй план. Иначе и быть не могло: вечером 12 февраля состоялся долгожданный телефонный разговор между президентами России и США. Он продлился целых полтора часа, стал мировой темой номер один и, полагаю, будет таковой еще некоторое время. Но и здесь крайне важной показалась не только (а может, и не столько) суть самих переговоров, о которой мы знаем со слов самого Трампа и из комментариев Кремля, сколько продолжение комплементарной риторики хозяина Белого дома в адрес лидера России. Как отметила испанская журналистка Бренда Эстефан, комментируя итоги переговоров как с Путиным, так и с Зеленским, Трамп говорил о первом в «гораздо более дружелюбном тоне», чем о втором.

Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Дональд Трамп

Думаю, стоит напомнить об одном непреложном факте, основанном на человеческой психологии, законы которой действуют для всех — вне зависимости от того, президент ты великой державы или простой дворник. Отказаться от собственной позитивной оценки собеседника (тем более вчерашнего оппонента) всегда бывает довольно трудно. Потому чем больше Трамп и присные хвалят сегодня Россию и Путина, тем сложнее им потом будет объяснить, почему они продолжают (если продолжат) помогать Украине. Стало быть, шанс на то, что они действительно настроены на поиск взаимоприемлемого компромисса с нами, на самом деле довольно велик. И это обнадеживает.