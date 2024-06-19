Россия и КНДР помогут друг другу в случае нападения третьих стран

Путин: договор о партнерстве РФ и КНДР включил взаимную помощь при нападении

По договору о всеобъемлющем партнерстве, который подписали в Пхеньяне, Россия и КНДР поддержат друг друга в случае агрессии извне. Как сообщило РИА «Новости» , детали соглашения раскрыл президент Владимир Путин.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал он.

Путин обратил внимание на заявления стран Запада о поставках на Украину дальнобойных вооружений и истребителей F-16 для ударов по России. Он расценил это как грубое нарушение ограничений в рамках международных обязательств.

Ким Чен Ын заявил, что подписанный по итогам переговоров документ носит миролюбивый и оборонительный характер. По словам политика, он призван защитить интересы народов России и КНДР.

Переговоры лидеров двух стран в Пхеньяне прошли в расширенном и узком составах. Последние длились около двух часов. Путин сделал Ким Чен Ыну несколько памятных подарков.