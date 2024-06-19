Путин и Ким Чен Ын беседовали тет-а-тет около двух часов

В Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в формате тет-а-тет. Разговор продлился около двух часов, сообщило РИА «Новости».
Агентство обратило внимание, что изначально на общение в этом формате закладывали порядка часа.
Беседе с глазу на глаз предшествовали переговоры в широком формате — в них принимали участие члены делегаций обеих стран. Это мероприятие продлилось чуть более полутора часов.
После беседы тет-а-тет Путин и Ким Чен Ын продолжат общение во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.
Перед началом переговоров в широком составе председатель КНДР заявил о полной поддержке проведения Россией спецоперации, а также подчеркнул роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.
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