Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Армении

Россия решила ограничить ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Изменения вступят в силу с 30 мая, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения введут из-за участившихся случаев нарушений при поставках.

«Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — уточнили в ведомстве.

Ограничения продлятся до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. В Россельхознадзоре добавили, что армянская сторона не принимала необходимых мер по ранее выявленным нарушениям.

Ранее в Россию ограничили ввоз минеральной воды «Джермук». Причиной стали расхождения состава с заявленными характеристиками. В воде выявили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.