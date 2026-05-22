Названа причина запрета ввоза цветов из Армении в Россию

Временный запрет на поставки цветов из Армении в Россию ввели из-за выявления 135 случаев заражения цветочной продукции. РИА «Новости» ознакомилось с письмом Россельхознадзора, направленном в профильное ведомство Армении.

«За истекший период 2026 года ввезено из Армении в Россию 39 миллионов штук срезанных цветов. В них было выявлено 135 случаев обнаружений карантинных объектов», — говорилось в письме.

В ведомстве отметили, что в 133 случаях цветы оказались заражены западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Кроме того, при проверке выявили по одному случаю инфицирования цветочной продукции черной цитрусовой белокрылкой и табачной белокрылкой.

В ведомстве добавили, что все это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны Армении. Россельхознадзор этим обеспокоен, так как трипсы-переносчики вирусов являются одними из самых экономически значимых вредителей сельскохозяйственных культур во всем мире. Особенно они опасны для тепличного хозяйства.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении с 22 мая.