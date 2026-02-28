Израиль нанес удар по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы убрать угрозы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, сообщило агентство Reuters .

Три взрыва прогремели в Тегеране. По словам очевидцев, в небо поднялись густые столбы дыма.

После этого ЦАХАЛ объявил о возможном ракетном обстреле Израиля. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Школы по всей стране закрыли, местных жителей призвали не покидать дома.

Участие США в атаке на Иран пока не подтвердили, однако накануне американский лидер Дональд Трамп говорил, что недоволен прошедшими переговорами с Тегераном.

«Они просто не хотят произнести ключевые слова: у нас не будет ядерного оружия. Они должны сказать: у нас не будет ядерного оружия», — заявил глава Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США могут использовать удар Израиля по Ирану как повод для собственного вторжения.