Израиль нанес удар по Ирану
Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы убрать угрозы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, сообщило агентство Reuters.
Три взрыва прогремели в Тегеране. По словам очевидцев, в небо поднялись густые столбы дыма.
После этого ЦАХАЛ объявил о возможном ракетном обстреле Израиля. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Школы по всей стране закрыли, местных жителей призвали не покидать дома.
Участие США в атаке на Иран пока не подтвердили, однако накануне американский лидер Дональд Трамп говорил, что недоволен прошедшими переговорами с Тегераном.
«Они просто не хотят произнести ключевые слова: у нас не будет ядерного оружия. Они должны сказать: у нас не будет ядерного оружия», — заявил глава Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что США могут использовать удар Израиля по Ирану как повод для собственного вторжения.