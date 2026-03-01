Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке на Тегеран

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате атаки США и Израиля по Тегерану, сообщило иранское агентство ILNA . Официального подтверждения от властей пока нет.

«Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране», — указали в материале.

Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 годы.

Ранее ЦАХАЛ заявил об уничтожении 40 иранских командиров, а также подтвердил гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по израильским территориям американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

Израиль и США также атаковали больницу армии Ирана и здание КСИР в Тегеране. Многие жилые дома вокруг получили повреждения.