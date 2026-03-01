ЦАХАЛ уничтожил 40 иранских командиров за минуту

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении 40 иранских военных командиров в ходе ударов по Ирану. В пресс-службе ЦАХАЛ назвали удар историческим.

«В начале операции и с первым ударом ВВС уничтожили около 40 ключевых командиров за минуту. <...> Иранское военное руководство уничтожено в ходе начальной фазы операции», — подчеркнули в заявлении.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи — объявление войны мусульманам всего мира и не останется без ответа. Республика уже пригрозила США и Израилю новым мощным ударом.

Накануне Корпус стражей Исламской революции нанес ответные удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории. В стране объявлен 40-дневный траур, власть временно передана руководящему совету. Воздушное пространство Ирана и ряда стран региона закрыто.