Рютте поставили на место после его нового выпада в адрес России

Британский журналист, писатель и ученый Джон Лафлэнд посмеялся над генеральным секретарем НАТО Марком Рютте за его слова о российских ракетах. Об этом он написал в социальной сети X .

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах почти через год после первого применения и спустя несколько лет после их разработки», — заявил Лафлэнд.

Генсек НАТО накануне заявил, что передовые российские ракеты якобы угрожают городам Западной Европы, поскольку за несколько минут могут добраться до них на высокой скорости.

Рютте также призвал членов альянса относиться к нынешней ситуации таким образом, словно все участники НАТО находятся под угрозой и живут на восточном фланге.

Также Рютте анонсировал операцию НАТО «Воздушный страж» для усиления обороны восточного фланга военного блока после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши.