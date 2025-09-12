НАТО запустил операцию для охраны границ с Россией

НАТО начнет операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry) для усиления обороны восточного фланга альянса после вторжения БПЛА в воздушное пространство Польши. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, трансляцию выступления опубликовали на YouTube-канале NATO News .

«Эта военная активность начнется в ближайшие дни с участием различных ресурсов союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», — сказал Рютте.

По его словам, в ходе операции также планируется использовать элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что европейские союзники предложили Польше усилить систему ПВО страны. Германия пообещала направить на польскую границу два истребителя Eurofighter. Президент Франции Эммануэль Макрон — истребители Rafale.