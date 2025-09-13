Генсек НАТО заявил о риске для Испании и Британии из-за российских ракет

Российские ракеты представляют угрозу не только для восточной части Североатлантического альянса, но и для Великобритании и Испании. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте .

Он подчеркнул, что ему не нравится концепция, в которой говорится о необходимости защитить лишь европейский «восточный фланг».

«Эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — уточнил Рютте.

Он также призвал страны альянса относиться к ситуации таким образом, как будто все участники блока живут на «восточном фланге» и находятся под угрозой.

Ранее генсек НАТО во время пресс-конференции в Брюсселе затруднился ответить на вопрос о том, кто именно запустил беспилотники в Польшу. По его словам, организация расследует нарушение воздушного пространства республики.