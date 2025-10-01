В Германии начали расследовать пролеты БПЛА над объектами
Spiegel: в немецком городе Киль расследуют пролет беспилотников
Немецкие правоохранители расследуют пролеты беспилотников над важными объектами критической инфраструктуры на севере страны. Об этом со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства сообщил журнал Spiegel.
По его данным, дроны засекли в городе Киль. БПЛА могли заниматься разведкой и проводить замеры ряда важных объектов критической инфраструктуры, в том числе местной электростанции, заводской территории компании Thyssenkrupp, нефтеперерабатывающего завода, университетской клиники и местного парламента.
Правоохранители установили, что беспилотники двигались по определенной параллельной траектории, что указывает на координацию действий операторов. Также журнал добавил, что беспилотники засекли над землей Мекленбург — Передняя Померания, в том числе над командованием ВМС в городе-порте Росток.
Ранее в Дании из-за угрозы БПЛА над Балтикой подняли в воздух истребитель. Дроны заметили над островом Бронхольм, очевидцы слышали характерный звук мотора.