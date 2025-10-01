Массовые полеты БПЛА зафиксировали над критической инфраструктурой Германии

В Германии участились случаи полетов дронов над стратегически важными объектами. В земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны заметили подозрительную активность беспилотников вблизи ключевых инфраструктурных сооружений, сообщило издание Spiegel .

В ночь на 26 сентября несколько БПЛА пронеслись над верфью в Киле. Затем их заметили у университетской клиники, электростанции, здания местного парламента и нефтеперерабатывающего завода, снабжающего аэропорт Гамбурга топливом.

Как написало издание Bild, дроны двигались по параллельным курсам, что может свидетельствовать о попытке составления карты местности. Власти пока не установили, кто стоит за этими полетами. Однако эксперты отмечают сходство с недавними инцидентами в Дании, где дроны вынуждали временно закрывать аэропорты. Накануне датские военные подняли в воздух истребитель на фоне сообщений о БПЛА над Балтийским морем.

Ранее немецкий журнал Stern сообщил, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников.