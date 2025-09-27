Лавров заявил об отказе Польши от консультаций после падения дронов

Россия выступала с обращением к властям Польши провести консультации сразу после падения беспилотников, но получила жесткий отказ и ничем не обоснованные обвинения. Об этом в ходе общения с журналистами заявил министр иностранных дел Сергей Лавров .

Он пояснил, что российские военные просили польских коллег показать обломки, установить радиус действия летательных аппаратов, чтобы полностью разобраться в ситуации. Но поляки отказались.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границ России, чем до границ с Польшей», — заявил Лавров,

Министр добавил, что вместо честного разговора польская сторона сама отказалась от разбирательств и начала сыпать обвинениями.

Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не направляет БПЛА или ракеты на государства, которые расположены в Европе, и страны Североатлантического альянса.

Польские системы противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября сбили несколько иностранных беспилотников у восточных границ. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что все летательные аппараты принадлежали России.

После этого случая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» для усиления обороны блока в районе российских границ.