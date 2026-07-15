«Режим ручного управления». Пушилин назвал экономическую ситуацию на Украине близкой к катастрофе

Экономика Украины столкнулась с серьезными трудностями на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» .

Пушилин связал очередное продление военного положения на Украине с затяжным кризисом и стремлением сохранить действующую модель контроля над обстановкой в стране.

«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения — это попытка законсервировать режим „ручного управления“, который уже привел к полной потере субъектности», — сказал Пушилин.

Президент страны Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток, начиная со 2 августа. Верховная рада одобрила оба решения, причем в общей сложности такое решение стало уже 20-м.

Одновременно в Киеве инициировали кадровые изменения в правительстве. Зеленский объявил о планах освободить от должности премьер-министра Юлию Свириденко, депутаты поддержали это решение. В соответствии с украинским законодательством отставка главы правительства автоматически повлекла за собой прекращение полномочий всего кабинета министров.