Зеленский заявил о намерении сменить правительство Украины
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и сменить состав правительства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал украинского президента.
Зеленский добавил, что поблагодарил главу кабмина за четкую, стабильную, эффективную работу и предложил ей возглавить новое значимое направление. Кадровые перестановки он связал с необходимостью скорректировать политическую стратегию.
Также президент Украины планирует поменять руководство правоохранительных органов.
Ранее экс-премьер России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин заявил, что Зеленского ждет суд Божий за вред, причиненный возглавляемой им стране. От его действий пострадали и другие народы, отметил политик.