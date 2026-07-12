Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и сменить состав правительства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал украинского президента.

Зеленский добавил, что поблагодарил главу кабмина за четкую, стабильную, эффективную работу и предложил ей возглавить новое значимое направление. Кадровые перестановки он связал с необходимостью скорректировать политическую стратегию.

Также президент Украины планирует поменять руководство правоохранительных органов.

Ранее экс-премьер России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин заявил, что Зеленского ждет суд Божий за вред, причиненный возглавляемой им стране. От его действий пострадали и другие народы, отметил политик.