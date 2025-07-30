Решение Трампа по санкциям — не спонтанное. Госдеп оценил риски для США
Госдеп: США оценили встречные последствия новых санкций против России
США оценили возможные последствия введения вторичных санкций против России и готовы пойти на этот шаг, осознавая риски. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила об этом на брифинге, который транслировался на YouTube-канале ведомства.
Журналисты спросили, осознают ли американские власти, какие встречные риски несет введение новых санкций. Брюс ответила утвердительно.
«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — сказала она.
Представитель Госдепа заверила, что президент США Дональд Трамп не стал бы принимать решение спонтанно. По ее словам, возможные последствия для американской экономики, в том числе негативные, оценивались заранее.
Трамп пригрозил новыми санкциями и пошлинами, если в установленный им 10-дневный дедлайн Россия и Украина не договорятся о перемирии. При этом он признался, что сомневается в их эффективности.