США оценили возможные последствия введения вторичных санкций против России и готовы пойти на этот шаг, осознавая риски. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила об этом на брифинге, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

Журналисты спросили, осознают ли американские власти, какие встречные риски несет введение новых санкций. Брюс ответила утвердительно.

«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — сказала она.

Представитель Госдепа заверила, что президент США Дональд Трамп не стал бы принимать решение спонтанно. По ее словам, возможные последствия для американской экономики, в том числе негативные, оценивались заранее.

Трамп пригрозил новыми санкциями и пошлинами, если в установленный им 10-дневный дедлайн Россия и Украина не договорятся о перемирии. При этом он признался, что сомневается в их эффективности.