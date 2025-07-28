Министр Старович: Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на интерпретацию заявлений в западных СМИ. Об этом РИА «Новости» заявил министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович.

Политик напомнил о позиции бывшего главы правительства Джуро Мацуты не поддерживать санкции против России. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич.

Старович назвал три ключевые причины, по которым Сербия не поддержит ограничительные меры Запада. Он отметил, что санкции являются правильным методом в международной политике и их введение нанесет серьезный урон экономике Сербии.

«Политические причины — это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас», — сказал министр.

Он отметил, что Сербия получает электричество или газ от России по гораздо более низким ценам, чем в большей части Европы.

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит проводить независимую внешнюю политику и не будет вводить санкции против России.