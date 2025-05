Репортерам запретили разгуливать по Пентагону в поисках инсайдеров

Теперь без предварительного согласования или официального сопровождающего из Управления помощника министра обороны по связям с общественностью репортеры смогут находиться только у входа в здание, на фудкорте и в некоторых коридорах. Доступ в офисные помещения и спортзал для них закрыт.

«Департамент в равной степени обязан защищать [секретную информацию национальной разведки] и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США», — заявил Хегсет.

Это существенно ограничит доступ прессы к военным чиновникам, сообщило издание The Hill. Ранее Хегсет запретил журналистам посещать зал для пресс-конференций с Wi-Fi, если в нем не проводится брифинг, и выселил редакции NBC News, New York Times, NPR, Politico, CNN, The Washington Post, The Hill и War Zone из рабочих помещений, отдав их One America News Network, New York Post, Breitbart News, Huffpost, Newsmax, Washington Examiner, Daily Caller и Free Press.

В марте прогремел скандал из-за включения редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный правительственный чат. Ответственность за это взял на себя советник по национальной безопасности Майк Уолтц.