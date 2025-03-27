Трамп отказался увольнять министра обороны после скандала с утечкой информации

Hill: Трамп заявил, что министр обороны не виноват в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп отказался увольнять министра обороны Пита Хегсета после скандала с утечкой секретной информации из чата в мессенджере. Об этом сообщило издание The Hill .

«Хегсет прекрасно работает, он здесь ни при чем», — заявил глава Белого дома.

По его словам, ответственность за происшествие взял на себя советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Предположительно, у одного из его подчиненных был номер репортера. Однако Трамп отметил, что не потерял к советнику доверия и считает ситуацию «несущественным сбоем».

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в секретном правительственном чате, где власти США обсуждали удары по хуситам. Журналист заявил, что сначала даже не поверил в происходящее.