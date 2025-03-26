Трамп раскрыл, как журналист попал в секретный чат об ударах США по Йемену

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, потому что его номер был записан в телефонной книге одного из подчиненных помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax .

«Мы полагаем, кто-то был на линии, имея на это разрешение. Кто-то, кто работал на Майка Уолтца на более низком уровне, имел, я полагаю, номер Голдберга», — сказал он.

Американский лидер также опроверг информацию о том, что в чате публиковали секретную информацию. Несмотря на присутствие в группе журналиста, нанесение ударов по Йемену прошло по плану.

«Насколько я понимаю, это не было засекречено. Никакой секретной информации не было. Проблем не возникло, и атака увенчалась огромным успехом», — заключил Трамп.

Журналист Джеффри Голдберг попал в чат в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Участниками переписки были 18 человек: помимо Уолтца, в нем находились в том числе глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США заявил, что рассматривает ситуацию как «несущественный сбой», поэтому не потерял доверие к своему сотруднику и не планирует отстранять его от должности.