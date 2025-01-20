WSJ: речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее, чем в первый срок

В своей инаугурационной речи избранный президент США Дональд Трамп обещает начать «новую эру национального успеха». Как сообщило издание The Wall Street Journal , выступление будет более оптимистичным, чем то, что было перед первым сроком.

«Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на „американскую бойню“, его (новая. — прим. ред.) речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария», — отметили авторы публикации.

Также предполагается, что будущий президент провозгласит начало «новой эры национального успеха» и выступит с призывом к «революции здравого смысла». Ожидается, что Трамп откажется от некоторой высокопарной риторики своих предшественников и прямо обозначит самые актуальные национальные проблемы, а также предложит свои решения.

Возвращение Трампа на пост президента США может позволить некоторым западным компаниям остаться в России, предположили журналисты агентства Reuters. При этом действующий президент США Джо Байден ранее усложнил для избранного главы страны процесс снятия санкций, введенных против России. Но и советники Трампа могут предложить новые ограничения, касающиеся российской нефти.