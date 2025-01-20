Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной — СМИ
WSJ: речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее, чем в первый срок
В своей инаугурационной речи избранный президент США Дональд Трамп обещает начать «новую эру национального успеха». Как сообщило издание The Wall Street Journal, выступление будет более оптимистичным, чем то, что было перед первым сроком.
«Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на „американскую бойню“, его (новая. — прим. ред.) речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария», — отметили авторы публикации.
Также предполагается, что будущий президент провозгласит начало «новой эры национального успеха» и выступит с призывом к «революции здравого смысла». Ожидается, что Трамп откажется от некоторой высокопарной риторики своих предшественников и прямо обозначит самые актуальные национальные проблемы, а также предложит свои решения.
Возвращение Трампа на пост президента США может позволить некоторым западным компаниям остаться в России, предположили журналисты агентства Reuters. При этом действующий президент США Джо Байден ранее усложнил для избранного главы страны процесс снятия санкций, введенных против России. Но и советники Трампа могут предложить новые ограничения, касающиеся российской нефти.