Советники Трампа предложат новые санкции против российской нефти

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит предложения по новому пакету санкций в отношении российского нефтяного сектора. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

С помощью усиления ограничений Соединенные Штаты хотят получить еще больший рычаг давления. Однако санкционный режим может быть ослаблен, если новая американская администрация увидит, что Россия готова решать украинский кризис на интересующих Соединенные Штаты условиях.

«Эти рекомендации включают в себя жесты доброй воли со стороны США, которые помогут российским нефтяным компаниям», — пояснил собеседник агентства.

Источник добавил, что в команде Трампа понимают, что сам избранный президент может не одобрить эти инициативы.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС и выставочный центр «Патриот» подпали под санкции США.