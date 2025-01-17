Байден успел усложнить процесс снятия санкций с России для Трампа

Действующий лидер США Джо Байден усложнил для избранного президента страны Дональда Трампа процесс снятия санкций с России. Об этом сообщил РБК .

Минфин США 15 января повторно внес почти 100 российских компаний в санкционный список с максимальными ограничениями. Эти организации попали под рестрикции еще в апреле 2021 года по указу Байдена № 14024, но тогда список не вошел ни в один федеральный закон, поэтому Трамп сможет без оглядки на конгресс отменить его.

Однако Байден повторно внес в черный список «Альфа-банк», Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, «Газпром нефть», металлургические «Северсталь», ТМК и еще ряда компаний в рамках указа № 13662, который бывший президент страны Барак Обама принял еще в 2014 году в ответ на присоединение Крыма.

Теперь Трамп сможет отменить санкции по указу № 13662 только в случае согласования с конгрессом. Процесс может занять от 30 до 60 дней.

Ранее стало известно, что советники Трампа могут предложить новые санкции против российской нефти.