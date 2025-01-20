Возвращение Трампа к власти сможет изменить судьбу оставшихся в РФ западных компаний

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может позволить некоторым западным компаниям остаться в России. Об этом сообщило агентство Reuters .

Находящиеся на российском рынке международные компании будут внимательно следить за действиями Трампа и корректировать свои планы в соответствии с его шагами.

Глава отдела корпоративной разведки по Европе, Ближнему Востоку и Африке в компании S-RM Ян Мэсси заметил, что на фоне увеличения Россией цены ухода со своего рынка Трамп может снизить стоимость присутствия на нем и добиться равновесия.

Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая американская администрация частично смягчит антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может стать причиной разморозки некоторых «застрявших» в РФ иностранных активов и привести к новой волне сделок по выходу с рынка.

Пожелавший остаться анонимным инвестор предположил, что компании, которые не хотели уходить из России, будут ждать. Еще один неназванный источник заявил, что возвращение к власти Трампа способно вынудить остаться тех, кто планировал перестать сотрудничать с российским рынком.

Действующий президент США Джо Байден ранее усложнил для избранного главы страны Дональда Трампа процесс снятия санкций, введенных против России.