Дуда назвал Польшу главным спасителем Украины
Дуда заявил, что Польша поставками военной техники спасла Украину
«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — сказал польский лидер.
По его словам, тогда в Киеве умоляли поляков передать им на вооружение истребители МиГ-29. Варшаве пришлось даже проконсультироваться с членами НАТО по этому вопросу, но в итоге США заблокировали эту тему.
Дуда добавил, что страны Запада пытаются «выжать из Польши» как можно больше помощи Киеву, чтобы им самим пришлось меньше отдать.
Ранее в Польше сообщили, что ВС РФ получили на вооружение большую партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления на Красноармейском направлении.