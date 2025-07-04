Дуда назвал Польшу главным спасителем Украины

Польское правительство первым отправило Украине тяжелую военную технику в качестве поддержки и тем самым спасло украинскую армию, дав ей возможность противостоять российским войскам. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Onet Onet .

«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — сказал польский лидер.

По его словам, тогда в Киеве умоляли поляков передать им на вооружение истребители МиГ-29. Варшаве пришлось даже проконсультироваться с членами НАТО по этому вопросу, но в итоге США заблокировали эту тему.

Дуда добавил, что страны Запада пытаются «выжать из Польши» как можно больше помощи Киеву, чтобы им самим пришлось меньше отдать.

Ранее в Польше сообщили, что ВС РФ получили на вооружение большую партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления на Красноармейском направлении.