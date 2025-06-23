Эстония использовала Украину как полигон для роботов. Что известно об испытаниях машин?

Эстонская компания Milrem Robotics использует боевые действия на Украине для испытаний и совершенствования своих наземных роботов. Об этом сообщило издание Business Insider.

Как ВСУ используют эстонских роботов Как заявил генеральный директор компании Кулдар Вяэрси, опыт реальных боевых условий помог значительно доработать технику, что может быть полезно для европейских стран в случае конфликта с Россией. Основной продукт компании — роботы THeMIS грузоподъемностью до 1,2 тонны, которые уже применяют украинские военные для разведки, эвакуации раненых и транспортировки боеприпасов.

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Упрощенное управление для украинцев По словам Вяэрси, украинский опыт выявил необходимость упрощения интерфейсов управления, так как в боевых условиях оборудованием часто пользуются недостаточно подготовленные операторы. Если в мирное время с техникой работают только опытные сотрудники, то в условиях конфликта это не всегда возможно. «По сути, ее будет использовать любой по мере необходимости, и чем интуитивно понятнее и проще будет пользовательский интерфейс, чем удобнее им будет пользоваться, тем больше вы будете уверены, что оборудование используется правильно», — сказал он.

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Роботы вместо солдат Еще компания уделила внимание защите систем от радиоэлектронной борьбы, которую активно применяет Россия. Технологии меняются практически еженедельно. Это заставляет производителей все время модернизировать продукцию. Эстония рассматривает Украину как полигон для испытаний военных технологий. Как подчеркнул Вяэрси, его страна особенно заинтересована в помощи Киеву и подготовке к якобы угрозе со стороны России. Компания собирается создать постоянную команду на Украине для более тесного взаимодействия с военными. По словам руководителя Milrem, наземные роботы играют важную роль в современных конфликтах. Украинской армии они особенно нужны из-за нехватки солдат и потери большого количества живой силы.

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Украина как экспериментальная зона Технологии компании уже используются в 19 странах, включая США, Великобританию и Германию. Как отметили журналисты, многие западные производители вооружений рассматривают украинский конфликт как уникальную возможность испытать свою продукцию в реальных боевых условиях. Министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард ранее заявил, что компании, чьи беспилотные системы не представлены на Украине, потеряют конкурентоспособность на рынке вооружений.