«Разочаровывающий ответ». В МИД Нидерланды отреагировали на слова посла РФ

Глава МИД Нидерландов обиделся на посла РФ за слова об истребителях F-16 для ВСУ

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп обиделся на слова российского посла в стране Владимира Тарабрина о решении нидерландских властей поставить Украине истребители F-16. Он назвал их «разочаровывающими», сообщил телеканал NOS .

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — заявил он.

Велдкамп назвал реакцию посла «разочаровывающим ответом» России.

До этого Тарабрин заявил, что руководство России оценило решение Гааги как сознательное движение в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки. Поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться как законные цели для ВС РФ в ходе спецоперации.

Ранее появилась информация, что Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию.

До этого экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что западные страны могут отказаться от поставок Украине американских истребителей F-16 после разрушительных ударов ВС России по аэродромам.