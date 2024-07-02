Россию возмутило решение Нидерландов отправить F-16 на Украину

Истребители F-16, которые Нидерланды передадут Украине, будут рассматриваться ВС России законными целями. Об этом заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, его процитировало РИА «Новости».

«Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе спецоперации», — сказал он.

По словам дипломата, после одобрения поставок F-16 на Украину власти Нидерландов сделали шаг в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

Ранее стало известно, что Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первую партию самолетов скоро отправят на Украину.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшее время на Украину прибудут истребители F-16 из Дании.