На Украине испугались последствий удара России по аэродромам

Полковник ВСУ: Запад может передумать поставлять F-16 ВСУ после ударов России

Фото: Freepik

Страны Запада могут изменить свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после ударов ВС России по аэродромам. С таким заявлением экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев выступил в эфире канала «Обозреватель».

«Если мы сейчас теряем наши МиГ-29 и наши истребители Су-27, то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16?» — задался он вопросом.

По словам полковника, передачу ВСУ американских истребителей могут задерживать в связи с опасениями Запада после разрушительных российских ударов.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первая партия самолетов отправится на Украину в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в стране ожидают прибытие F-16 из Дании.

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